Премиальную гортензию-хамелеон за 34 тыс рублей продают в Нижнем Новгороде

Самым дорогим растением для сада, которое продают в Нижегородской области, стала гортензия метельчатая Wim’s Red стоимостью 34 500 рублей. Сорт ценят за крупные соцветия, которые меняют оттенок в течение сезона — от нежно-розового до насыщенного красно-розового, рассказали в пресс-службе «Авито».
Второе место в топе самых дорогих растений от нижегородских дачников заняла плетистая роза «Амадеус» за 14 999 рублей. Она подходит для вертикального озеленения: хорошо смотрится на арках, перголах, беседках и заборах.
Фото: «Авито».
Замыкает подборку гортензия метельчатая Pink and Rose за 10 000 рублей. Отмечается, что это взрослое цветущее растение в 65-литровом контейнере. Его можно использовать для быстрого добавления объема и цвета на участке — у террасы, вдоль дорожек или в цветнике.
Фото: «Авито».