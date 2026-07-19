Премиальную гортензию-хамелеон за 34 тыс рублей продают в Нижнем Новгороде

Замыкает подборку гортензия метельчатая Pink and Rose за 10 000 рублей. Отмечается, что это взрослое цветущее растение в 65-литровом контейнере. Его можно использовать для быстрого добавления объема и цвета на участке — у террасы, вдоль дорожек или в цветнике.