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Премиальную гортензию-хамелеон за 34 тыс рублей продают в Нижнем Новгороде

«Авито» поделились топом самых дорогих растений для дачи, которые продают нижегородцы.

Источник: Живем в Нижнем

Самым дорогим растением для сада, которое продают в Нижегородской области, стала гортензия метельчатая Wim’s Red стоимостью 34 500 рублей. Сорт ценят за крупные соцветия, которые меняют оттенок в течение сезона — от нежно-розового до насыщенного красно-розового, рассказали в пресс-службе «Авито».

Второе место в топе самых дорогих растений от нижегородских дачников заняла плетистая роза «Амадеус» за 14 999 рублей. Она подходит для вертикального озеленения: хорошо смотрится на арках, перголах, беседках и заборах.

Фото: «Авито».

Замыкает подборку гортензия метельчатая Pink and Rose за 10 000 рублей. Отмечается, что это взрослое цветущее растение в 65-литровом контейнере. Его можно использовать для быстрого добавления объема и цвета на участке — у террасы, вдоль дорожек или в цветнике.

Фото: «Авито».