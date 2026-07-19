Три чёрных флага, красный и зелёный: погода на калининградском побережье 19 июля

Балтийск: чёрный флаг. Волнение до метра. Температура воды — +20 °С, воздуха — +20 °С. Есть сильный накат из-за сильного ветра, который был ночью; Зеленоградск: чёрный флаг. Температура воды составляет +18 °С, воздуха — +20 °С. Волны небольшие, 0,7−0,5 м; Пионерский: зелёный флаг. Воздух прогрелся до +21 °С, вода — до +20 °С. Есть лёгкое волнение 0,5 м; Светлогорск: чёрный флаг. Течение отбойное, волна 0,5 балла. Воздух прогрелся до +19 °С, вода — +18 °С; Янтарный: красный флаг. Есть небольшое волнение. Температура воды — +16 °С, воздуха — +22 °С.