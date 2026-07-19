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Белорус перевернулся на фуре со свиными окороками — ущерб составил 80 000 евро

46-летний водитель перевернулся на фуре со свиными окороками в Германии, ущерб — 80 тысяч евро.

Источник: Комсомольская правда

Рефрижераторный прицеп со свиными окороками, которым управлял белорус, перевернулся в районе немецкого города Бад-Брюкенау, что в Нижней Франконии, сообщила местная полиция.

В полиции рассказали, что фура перевернулась, предположительно, из-за превышения 46-летним водителем скорости. Водитель получил незначительные травмы, а дорогу после ДТП закрыли, чтобы все убрать.

В рефрижераторе находилось около 21 тонны свиной ветчины. Ущерб оценивается примерно в 80 000 евро. Груз перегружали вручную. Из-за разлива жидкостей обочины дороги пришлось раскапывать. Работы на месте аварии продолжались всю ночь.

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