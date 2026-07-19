Дом культуры в кубанском селе Сукко получил новое оборудование

Новым оборудованием оснастили Дом культуры в селе Сукко в Краснодарском крае при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Анапы.
Учреждение получило современную музыкально-выездную аппаратуру для организации концертных программ, творческих акций и культурных событий. Также в учреждение закупили технику для фото- и видеосъемки. Кроме того, в Доме культуры новым оборудованием оснастили студию мультипликации «МУЛЬТИонариум». Теперь посетители смогут осваивать там современные технологии создания анимации.
«Нацпроект “Семья” помогает развивать творческие направления для детей и взрослых, и важно, что наши учреждения культуры активно в нем участвуют», — написала в своих соцсетях глава Анапы Светлана Маслова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.