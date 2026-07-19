Молодая красноярка украла из магазина товары для шпица и косметику на 11 тысяч рублей (видео)

В Красноярске 24-летняя девушка попыталась похитить из супермаркета на улице Щорса товаров на 11 тысяч рублей. Скоро она предстанет перед судом, рассказали в краевой полиции.
В июне в дежурную часть обратился 58-летний работник магазина. Он рассказал, что девушка попыталась вынести в рюкзаке товары без оплаты. Она сложила ошейник, перчатку для груминга, слюнявчик для животных и корм для своего шпица, а также носки для йоги, пудру, блеск и масло для губ, сыворотку для век и тушь. В продуктовом отделе добавила две формы для льда, чай, помидоры, сыр с базиликом и морс.
На выходе девушку остановили, вызвали полицию. В отношении красноярки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», ей грозит до двух лет лишения свободы. Расследование завершено, обвиняемая находится под обязательством о явке.
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