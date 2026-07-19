Молодая красноярка украла из магазина товары для шпица и косметику на 11 тысяч рублей (видео)

В июне в дежурную часть обратился 58-летний работник магазина. Он рассказал, что девушка попыталась вынести в рюкзаке товары без оплаты. Она сложила ошейник, перчатку для груминга, слюнявчик для животных и корм для своего шпица, а также носки для йоги, пудру, блеск и масло для губ, сыворотку для век и тушь. В продуктовом отделе добавила две формы для льда, чай, помидоры, сыр с базиликом и морс.