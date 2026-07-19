«Я собран в Красноярске»: на дороги города выйдет первый троллейбус местной сборки

20 июля на дороги Красноярска выйдет первый троллейбус, собранный на городском заводе. Об этом рассказал мэр города Сергей Верещагин. Общественный транспорт будет ходить по маршруту № 5 — от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой путь выбрали не случайно: нужно посмотреть, как техника поведет себя на дорогах.
После тестового режима власти решат, учитывать ли при планах расширения автопарка машины, которые произвели в нашем городе.
Узнать новый троллейбус можно будет по надписи: «Я собран в Красноярске».