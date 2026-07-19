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«Я собран в Красноярске»: на дороги города выйдет первый троллейбус местной сборки

В Красноярске испытают первый троллейбус местной сборки.

Источник: Комсомольская правда

20 июля на дороги Красноярска выйдет первый троллейбус, собранный на городском заводе. Об этом рассказал мэр города Сергей Верещагин. Общественный транспорт будет ходить по маршруту № 5 — от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой путь выбрали не случайно: нужно посмотреть, как техника поведет себя на дорогах.

После тестового режима власти решат, учитывать ли при планах расширения автопарка машины, которые произвели в нашем городе.

Узнать новый троллейбус можно будет по надписи: «Я собран в Красноярске».