«Я собран в Красноярске»: на дороги города выйдет первый троллейбус местной сборки

20 июля на дороги Красноярска выйдет первый троллейбус, собранный на городском заводе. Об этом рассказал мэр города Сергей Верещагин. Общественный транспорт будет ходить по маршруту № 5 — от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой путь выбрали не случайно: нужно посмотреть, как техника поведет себя на дорогах.