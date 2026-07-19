Челябинец по фамилии Волков взял под опеку волчицу из зоопарка

Трогательная история случилась в Челябинском зоопарке. Предприниматель Иван Волков решил взять под опеку волчицу Нари. Потом рассмотрел красоту ещё двоих обитателей — верблюдицы Индиры и длиннохвостой неясыти Филиппы и тоже стал их попечителем.
«Благотворительные средства идут на ветеринарное обслуживание, улучшение условий содержания животных, обогащение, видеонаблюдение, информационное наполнение вольеров и другие нужды зоопарка», — рассказали в зоопарке.
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