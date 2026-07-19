В Московском зоопарке поселилась моржиха Тамара из дельфинария на Кубани

«В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, появилась новая обитательница — моржиха Тамара. Она прибыла из дельфинария Краснодарского края. Первые четыре недели Тамара провела на карантине и адаптировалась к новым условиям во внутренних вольерах под присмотром зоологов», — говорится в сообщении.
Поясняется, что в начале июля ее переселили в уличный бассейн, где она уже осваивается в компании соседей: других моржих — Раи и Роузи, самца ларги Буси и двух морских зайцев — Чарли и Макса.
«Сейчас Тома постепенно осваивается на новом месте. Ранее она жила одна, поэтому ей в новинку знакомиться с другими животными. После окончания карантина Тамара виделась с Раей и Роузи сначала через заграждение, так они привыкали к запахам друг друга. Затем 8 июля Тамару выпустили в общий “моржиный” бассейн, где она испытала бурю эмоций», — рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что моржи — это социальные животные, им комфортно жить в группе. Они очень тактильные, поэтому в первый день Тома стала обнимать соседок, а на тренинге проверяла границы дозволенного и пробовала воровать рыбу у других животных.
«Тамара быстро адаптировалась после переезда и уже участвует в ветеринарных тренингах. Она хорошо откликается на команды “голос” и “переворот”. А еще — “вальс” — выполняя ее, моржиха крутится», — уточняется в сообщении.
Кроме того, зоопарк обеспечил ей естественный цикл смены сезонов и освещения, что хорошо влияет на самочувствие ластоногих, привыкших к климату северных широт. Со временем из-за пребывания на свежем воздухе у Томы изменится окрас: она потемнеет и обрастет шерстью, подчеркивается в сообщении.
Рая и Роузи родились в 2018 году и в 2021-м приехали в Московский зоопарк из дельфинария. Тома, которой 11 лет, стала самой старшей среди моржей в группе. Сейчас она весит 550 килограммов. Специалисты намерены постепенно расширять ее рацион: к сельди, кальмару и мойве уже добавили кету. Позднее в меню планируют включить креветки, мидии и другой корм, который получают представители этого вида.