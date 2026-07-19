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Колледжи и техникумы Ростовской области получили 23 тысячи бюджетных мест

Около 68% донских девятиклассников решили уйти в колледжи после школы.

Источник: Комсомольская правда

В этом году колледжи и техникумы Ростовской области получили 23 тысячи бюджетных мест. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщила министр образования региона Виктория Чернышова.

— Порядка 68% выпускников девятых классов выбирают учреждения среднего профессионального образования, для нас это очень важно, — отметила руководитель ведомства.

Средний балл поступающих в училища абитуриентов практически сравнялся с оценками школьников, переходящих в 10 класс. Студентов обучают машиностроению, сельскому хозяйству и электронике с акцентом на практические нужды региональной экономики.

В качестве эксперимента 22 местных колледжа присоединились к специальной программе. Теперь для поступления на ряд специальностей подросткам разрешили сдавать только два экзамена вместо четырех.

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