В Московском зоопарке поселилась моржиха Тамара из дельфинария на Кубани

Рая и Роузи родились в 2018 году и в 2021-м приехали в Московский зоопарк из дельфинария. Тома, которой 11 лет, стала самой старшей среди моржей в группе. Сейчас она весит 550 килограммов. Специалисты намерены постепенно расширять ее рацион: к сельди, кальмару и мойве уже добавили кету. Позднее в меню планируют включить креветки, мидии и другой корм, который получают представители этого вида.