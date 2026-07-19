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В администрации рассказали, когда восстановят раскопанный тротуар возле гостиницы «Калининград»

В конце июня там произошла авария на теплотрассе.

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Завершить ремонт теплосети возле гостиницы «Калининград» планируют к началу отопительного сезона. После этого подрядчик восстановит раскопанный тротуар. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время выезда в пятницу, 17 июля.

Мы сегодня как раз были на объекте старейшей теплотрассы, ремонт которой должен быть выполнен за 67 миллионов рублей по контракту к ноябрю текущего года. Хотя, понятное дело, что это должен быть не ноябрь, а коллеги должны успеть к отопительному периоду и уже потом заниматься работой по благоустройству земельного участка, по высадке травы и по восстановлению покрытия, — рассказала Дятлова.

Отметим, что в июне на улице Шевченко произошла авария на теплотрассе. Одна из труб 1960-х годов вышла из строя. Специалисты провели ремонтные работы.

В июле на Шевченко начали плановую замену сетей. Сейчас работы ведут на участке от гостиницы «Калининград» до «Мировых часов». К тепломагистрали подключены более ста многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры.

Текст, фото: Варвара Макарова.

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