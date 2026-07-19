В администрации рассказали, когда восстановят раскопанный тротуар возле гостиницы «Калининград»

Мы сегодня как раз были на объекте старейшей теплотрассы, ремонт которой должен быть выполнен за 67 миллионов рублей по контракту к ноябрю текущего года. Хотя, понятное дело, что это должен быть не ноябрь, а коллеги должны успеть к отопительному периоду и уже потом заниматься работой по благоустройству земельного участка, по высадке травы и по восстановлению покрытия, — рассказала Дятлова.