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Чрезвычайная пожароопасность накроет Волгоград и область 19−20 июля

Волгоградскую область и Волгоград до 20 июля накроет чрезвычайная и высокая пожароопасность.

Волгоградская область оказалась в зоне максимального риска возгораний. Синоптики предупредили жителей региона о наступлении периода чрезвычайной и высокой пожароопасности, который продлится как минимум до конца выходных.

Как сообщает МЧС России по региону, чрезвычайный (пятый) класс горимости леса ожидается сразу в нескольких районах. В зону особого риска попали все юго-восточные территории, а также отдельные районы на северо-западе и северо-востоке области. Кроме того, опасная ситуация сложится непосредственно в Волгограде и городе-спутнике Волжском.

Чуть менее напряжённая, но всё ещё опасная обстановка прогнозируется в центральных районах, а также в некоторых частях северо-востока и юго-запада региона — там установится высокий (четвёртый) класс пожароопасности.

В экстренных службах уточняют, что неблагоприятные условия сохранятся до конца суток 19 июля и в течение всех суток 20 июля. Жителей настоятельно просят быть предельно осторожными при обращении с огнеопасными предметами.

Ранее «Яндекс Погода» рассчитала прогноз для Волгограда на август.

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