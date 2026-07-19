Жители Псковской области заявили 17 проектов на конкурс «Родная игрушка»

Конкурс «Родная игрушка» проводят в России при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». На победу в номинации «Идеи игр и игрушек» претендуют 17 проектов, представленных жителями Псковской области, сообщили в правительстве региона.
На конкурс заявлены различные эскизы, чертежи, макеты и 3D-модели. Они будут изучены специалистами федерального уровня. В общей сложности экспертам предстоит проанализировать свыше 4 тысяч заявок из всех 89 регионов страны.
Кроме того, лучших определят в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек». Прием заявок на участие в них еще открыт. Он продлится до 14 августа. Победителям окажут содействие в развитии и популяризации их разработок. Узнать все детали можно на официальном сайте конкурса. Уточним, что лучшие проекты будут продемонстрированы на выставке, которая состоится уже осенью.
Организаторы конкурса — Российское общество «Знание» и Движение первых. Мероприятие проводят по поручению Президента.
«За каждой заявкой — личная история и большое желание сделать что‑то важное для ребенка. Это видно и по составу участников: более 96% претендентов не связаны с профессиональным производством или дизайном. Среди авторов проектов — врач-неонатолог, фармацевт, инженер по метрологии нефтезавода, юрист и многие другие. Игрушки в конкурсе придумывают представители разных поколений: самому младшему автору 8 лет, самому старшему — 79. Несмотря на это разнообразие, у всех заявок есть общий мотив: через игрушку и игру авторы пытаются говорить с ребенком о самом близком — о семье, доме и стране», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.