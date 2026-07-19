Жители Псковской области заявили 17 проектов на конкурс «Родная игрушка»

«За каждой заявкой — личная история и большое желание сделать что‑то важное для ребенка. Это видно и по составу участников: более 96% претендентов не связаны с профессиональным производством или дизайном. Среди авторов проектов — врач-неонатолог, фармацевт, инженер по метрологии нефтезавода, юрист и многие другие. Игрушки в конкурсе придумывают представители разных поколений: самому младшему автору 8 лет, самому старшему — 79. Несмотря на это разнообразие, у всех заявок есть общий мотив: через игрушку и игру авторы пытаются говорить с ребенком о самом близком — о семье, доме и стране», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.