Грибник набрала полные корзины черных лисичек в лесах Аргаяшского округа

Опытный грибник из Челябинской области Людмила поделилась результатами охоты на черных лисичек. В лесах Аргаяшского округа ей удалось собрать несколько полных корзин этих грибов. Красивые фото она опубликовала в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
«Только зашли в лес, стали попадаться синявочки и бычки. Но мы приехали за черной лисой. И вот, примерно через 50 метров, стоят! Красивущие, заветные, долгожданные! Ух, сразу сердце застучало!»— делится своими впечатлениями Людмила.
Вместе со знакомой они сначала сделали несколько снимков, а затем начали собирать грибы. И чем дальше любительницы тихой охоты шли, тем чаще черные лисички им попадались. Но и «рыжиков» удалось собрать.
По секрету Людмила рассказала ИА «Первое областное», что нашла такую красоту в лесу между Увильдами и Аргази.