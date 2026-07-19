Выпускник из Нижнего Новгорода пересдал ЕГЭ с 99 до 100 баллов

Всего высший результат после пересдачи получили выпускники по шести предметам. Чаще всего школьники улучшали оценки по истории — четыре человека. Еще три стобалльника появились по литературе. По одному максимальному результату удалось получить после пересдачи английского языка, обществознания, профильной математики и информатики.