Лантратова помогла жителю Подмосковья решить проблему с пандусом

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился житель городского округа Раменское Московской области, передвигающийся на кресле-коляске. Пандус в подъезде его дома имел слишком крутой наклон, и спуститься на улицу по нему самостоятельно было невозможно. В то же время управляющая компания эту проблему не решала, а местная администрация предлагала установить подъемник за счет средств самих жильцов.