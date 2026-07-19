В Воронежской области стало еще на одного мультибалльника больше

Отличные новости сообщила утром 19 июля министр образования Воронежской области Наталья Салогубова. После обработки протоколов дополнительных дней основного периода в регионе зафиксировано 102 стобалльных результата.
«Отмечу, что этот показатель уверенно превышает прошлогодние цифры, — написала Наталья Салогубова в своем канале в соцсети MAX. — Выросло и количество мультибалльников. Теперь их стало четверо. Среди них одна 300-балльница и три 200-балльника. Абсолютный максимум по двум предметам: физике и математике, — набрал выпускник воронежского лицея № 4 Максим Минаев. Математику Максим пересдавал как раз в дополнительные дни».
Министр сообщила также, что кампания ЕГЭ-2026 окончательно еще не завершена. В сентябре традиционно стартует дополнительный период. К экзаменам осенью допускаются те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат. Сдавать они будут только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня.
Напомним, в текущем году государственную итоговую аттестацию во всех муниципальных районах региона прошли более 11 000 человек, из них почти 10,5 тысяч выпускников текущего года. Максимальную отметку в 100 баллов воронежские школьники перешагнули сразу по целому ряду дисциплин: литература, химия, профильная математика, русский язык, обществознание, физика, биология, информатика, английский язык. В ЕГЭ было задействовано 77 пунктов проведения экзаменов, из них 65 на базе образовательных организаций, еще 12 на дому, а также свыше 4 000 организаторов и других работников ППЭ, сотни экспертов. Мониторинг хода экзаменов вели почти 2 000 общественных наблюдателей.