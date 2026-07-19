В Воронежской области стало еще на одного мультибалльника больше

Напомним, в текущем году государственную итоговую аттестацию во всех муниципальных районах региона прошли более 11 000 человек, из них почти 10,5 тысяч выпускников текущего года. Максимальную отметку в 100 баллов воронежские школьники перешагнули сразу по целому ряду дисциплин: литература, химия, профильная математика, русский язык, обществознание, физика, биология, информатика, английский язык. В ЕГЭ было задействовано 77 пунктов проведения экзаменов, из них 65 на базе образовательных организаций, еще 12 на дому, а также свыше 4 000 организаторов и других работников ППЭ, сотни экспертов. Мониторинг хода экзаменов вели почти 2 000 общественных наблюдателей.