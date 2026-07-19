По улице Ленина в селе Мишкино Республики Башкортостан уложили тротуар

«Мы поэтапно приводим в порядок главные улицы села. Ведь люди хотят не просто ездить на машинах, а гулять, дышать свежим воздухом в комфорте. Тротуар на Ленина только начало. В следующем году продолжим благоустраивать тротуар. Нацпроект дает нам возможность делать село уютнее шаг за шагом», — сказал глава администрации Мишкинского сельсовета Рустам Ишмакаев.