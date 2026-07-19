По улице Ленина в селе Мишкино Республики Башкортостан уложили тротуар

Специалисты уложили тротуар по улице Ленина в селе Мишкино в Республике Башкортостан, сообщили в администрации Мишкинского района. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На новой пешеходной зоне уложили 1 км тротуара, а также установили три скамейки. Подчеркивается, что в 2027 году работы по благоустройству улицы Ленина будут продолжены. Там собираются установить бордюры и дополнительные скамейки.
«Мы поэтапно приводим в порядок главные улицы села. Ведь люди хотят не просто ездить на машинах, а гулять, дышать свежим воздухом в комфорте. Тротуар на Ленина только начало. В следующем году продолжим благоустраивать тротуар. Нацпроект дает нам возможность делать село уютнее шаг за шагом», — сказал глава администрации Мишкинского сельсовета Рустам Ишмакаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.