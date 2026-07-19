Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Арзамаса поверила в подарки от банка и лишилась 88 тысяч рублей

Мошенники связались с женщиной в соцсети.

Источник: Живем в Нижнем

В Арзамасском округе 72-летняя женщина лишилась более 88 тысяч рублей после общения с «двоюродной сестрой» в соцсети. Пенсионерку убедили сообщить данные карты, чтобы получить «подарки от банка», рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Та поверила, что ей действительно хотят сделать приятный сюрприз, и продиктовала реквизиты. После этого с ее счета пропали деньги.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее мошенники украли у 18-летней нижегородки около шести миллионов рублей.