Пенсионерка из Арзамаса поверила в подарки от банка и лишилась 88 тысяч рублей

В Арзамасском округе 72-летняя женщина лишилась более 88 тысяч рублей после общения с «двоюродной сестрой» в соцсети. Пенсионерку убедили сообщить данные карты, чтобы получить «подарки от банка», рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.