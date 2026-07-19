Разин и «сказочные» казаки. Писатель Гусев рассказал подлинную историю Дона

История казачества — это тема, которая привлекает всё большее количество исследователей. Вместе с серьёзными научными изысканиями растёт и количество публикаций, которые можно отнести к разряду «легенды и мифы».
О том, как узнать подлинную историю казачества, о чём свидетельствуют первоисточники и где можно с ними ознакомиться, редакции «АиФ»—Нижнее Поволжье" рассказал учёный, писатель-документалист, исследователь истории донского казачества Виталий Гусев.
Кондратий Булавин — сын рейтара?
— Виталий Александрович, как вы пришли к предмету своих исследовательских интересов?
— Здесь во многом повлияла моя личная история, поскольку мой далёкий предок по отцовской линии Семён Гусев был одним из сподвижников прославленного казака Кондратия Булавина. Это он возглавил казачье восстание 1707−1708 гг., которое стало ответом на Указ Петра I о поиске беглых крестьян в казачьих городках на Дону (1707 г.). Сам Булавин был убит заговорщиками в 1708 г. Тема булавинского восстания всегда меня интересовала.
Что же касается моего предка, то он впоследствии примкнул к некрасовцам — казакам, ушедшим после разгрома восстания Булавина с Дона на Кубань, фактически под юрисдикцию Османской империи. А его сын Наум Гусев, родившийся на Кубани в некрасовских станицах, не желал вместе с «босурманами» убивать донских казаков и разорять «донские городки». В 1738 г. он сбежал из многотысячного татарского войска и своевременно предупредил азовского губернатора о предстоящем нападении. Позже Наум, поселившись в станице Пятиизбянской, родил семерых сыновей и дал начало знаменитому казачьему роду.
— В одной из публикаций вы утверждали, что о происхождении самого Кондратия Булавина до сих пор ходят небылицы…
— Именно так, причём они зафиксированы даже в авторитетных исторических справочниках. Так, в «Советской исторической энциклопедии», изданной в 16 томах, читаем: «Кондратий Булавин — донской казак Трёхизбянской станицы, сын станичного атамана. Участвовал в походах против крымских татар, избирался походным атаманом».
Но обратимся к первоисточнику — архивным рукописям тех лет (к слову, они сегодня доступны каждому). В одном из источников того времени читаем: по показаниям 1707 г. казака Семёна Кульбаки, «слышал… что вор Булавин природою подлинно салтовец из русских людей».
Поясню: местечко Салтово — это территория современной Харьковской области. И, согласно учётной ведомости, или «сказки» 1675 г., отец будущего атамана-бунтовщика «Офанасей Обакумов сын Буловин» служил с 1660 г. рейтаром (наёмником конного строя. — Ред.) «Григорьева полку Полтева»: «взят я из детей боярских в рейтары, а государевым жалованьям помесным и денежным окладом не верстан». В том же году Афанасий Абакумович Булавин просил его «поверстать» и пожаловать «поместным окладом», но, видимо, ничего не получив, бежал, «сшол с Руси на Дон за молодецкими ж головами».
— Значит, авторитетные историки неверно указали ключевые моменты биографии известной личности?
— Такое бывает лишь в одном случае: когда авторы не видели первоисточники, а опирались на цитирование более ранних, как им казалось, незыблемых исторических авторитетов. Но такой подход для историка — путь в никуда.
Из этих же первоисточников мы проливаем свет на родословную не только Кондратия Булавина, но и многих тогдашних донских казаков. Причём это в некоторой степени опровергает утверждения и исследования о казачестве как об «особом древнем народе».
Защита с юга.
— Так кто они — казаки XVI-XVIII столетий?
— Если говорить коротко, это был мощнейший на тогдашних южных окраинах Российского государства конгломерат военизированного сословия людей, выходцев из других районов России — «схотцы из розных руских городов: ис Танбова, ис Шацкова, ис Казлова, ис Переславли» и современной Украины или Донбасса, Поднепровья. Свободолюбивым духом, яркой пассионарностью они перекликались с корсарами европейских держав или первыми колонистами Северной Америки. Уже в то время экономически и финансово казачество было не вольной автономией, а выраженным войсковым формированием на службе у царских властей с яркими элементами самоуправления.
— Как в таком случае вливались в ряды казачества?
— В XVI-XVIII веках в казаки принимали «разного чина людей» и национальностей, а объединяющим фактором была не национальность и даже не вера (вспомним донских «базовых юртовых татар» — мусульман и калмыков-буддистов). Главное, что приветствовалось умение держать оружие в руках.
Власти понимали все выгоды наличия на границах вооружённых отрядов, потому и заключали с ними договоры на службу. Казаки с середины XVI века участвовали во всех значимых сражениях.
В Москве на многое закрывали глаза, в частности на постоянное бегство на Дон крестьян. При этом на протяжении многих столетий Войско Донское верно служило именно России, что нельзя сказать про запорожских казаков, чья территория граничила с донцами с запада — они успевали служить и Польше, и Турции, и Швеции.
Конечно, и среди донских казаков временами появлялись свои недовольные. Разину перекрыли пути для набегов на Персию и для «воровства на Волге», у Булавина возникли хозяйственные споры за соляные места с Изюмским полком, — всё это выливалось в масштабные мятежи, которых советские историки по понятным причинам обозначали чуть ли не классовыми восстаниями.
— В ваших исследованиях сплошь и рядом встречается термин «сказочные казаки». Это кто?
— Сказочными называли тех «приходцев» в казачьи городки, которые утверждали, что их отцы были казаками, и показывали особые документы — «сказки» старожилых казаков: они, мол, знали их отцов. Их не высылали как беглых, но и сказкам этим особо не верили, так как за подкуп эти сказки писали все кому не лень. Вот и держали их при станицах за бурлаков — работали они в основном за обувь и еду на старшин и казаков.
А когда в 1764 г. по государевой воле нужно было кого-то посылать на Терек, а казаков не хватало, вот и переписали по станицам всех сказочных, приняли их в казачью службу — так и появились «сказочные казаки».
— Как вы ведёте свои изыскания?
— Знакомлюсь с первоисточниками в одном из крупнейших архивов страны, а затем издаю свои исследования небольшими тиражами. К настоящему моменту вышел уже 21 сборник. Рад, что интерес к истории казачества у волгоградцев с годами только растёт.