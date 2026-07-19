Писатель Гусев рассказал подлинную историю Дона

— Сказочными называли тех «приходцев» в казачьи городки, которые утверждали, что их отцы были казаками, и показывали особые документы — «сказки» старожилых казаков: они, мол, знали их отцов. Их не высылали как беглых, но и сказкам этим особо не верили, так как за подкуп эти сказки писали все кому не лень. Вот и держали их при станицах за бурлаков — работали они в основном за обувь и еду на старшин и казаков.