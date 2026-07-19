Бикович спел «На сиреневой Луне» на русском и сербском после матча за Суперкубок

Выступление Биковича и Радиновича стало своеобразным напоминанием болельщикам «Спартака» и «Зенита» о том, что и у них есть что-то общее. К примеру, белградский клуб-побратим «Црвена Звезда», как и в целом дружба с сербским народом. Всегда можно найти общий язык, главное — чтобы все было по-человечески. Иронично, что такая церемония состоялась за сутки до финала чемпионата мира — турнира, который наша сборная вынуждена пропустить по причинам, о «справедливости» которых лишний раз говорить уже и не хочется.