Для строительства долгожданного моста через Лену вывели второй коффердам

В русло реки Лена вывели второй наплавной коффердам для строительства Ленского моста в Якутии. Конструкция диаметром более 46 метров и весом около 4 тысяч тонн прошла по воде около километра и заняла проектное положение, сообщает «КП — Якутия».
Сейчас специалисты закрепляют коффердам на свайных якорях, затем начнется его контролируемое затопление — потребуется около 12,5 тысячи кубометров воды и до 18 часов непрерывной работы насосного оборудования.
Идея соединить берега Лены в районе Якутска обсуждается с 1980-х годов, но долгое время проект не мог сдвинуться с места из-за высокой стоимости и сложных геологических условий. В 2021 году правительство Якутии и Группа «ВИС» подписали концессионное соглашение, после чего начались активные работы. Сейчас в проект уже вложено 26 млрд рублей, общая стоимость строительства превышает 170 млрд рублей. В речной операции задействованы 65 специалистов и 16 судов. Завершение строительства планируется на 2028 год.
После ввода моста в эксплуатацию Россия получит круглогодичный наземный выход к Охотскому морю и портам Магаданской области не только через Транссиб и БАМ в районе Владивостока и Хабаровска, но и гораздо севернее. Мост свяжет Восточную Сибирь с побережьем Охотского моря через транспортный коридор от Иркутска до Магадана, образуя Северный широтный экономический пояс России.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.