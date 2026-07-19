Для строительства долгожданного моста через Лену вывели второй коффердам

Идея соединить берега Лены в районе Якутска обсуждается с 1980-х годов, но долгое время проект не мог сдвинуться с места из-за высокой стоимости и сложных геологических условий. В 2021 году правительство Якутии и Группа «ВИС» подписали концессионное соглашение, после чего начались активные работы. Сейчас в проект уже вложено 26 млрд рублей, общая стоимость строительства превышает 170 млрд рублей. В речной операции задействованы 65 специалистов и 16 судов. Завершение строительства планируется на 2028 год.