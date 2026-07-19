В поселке Мухен Хабаровского края обустроили детскую площадку «Улыбка»

«Новая площадка “Улыбка” стала настоящим центром притяжения для семей с детьми. Современное игровое пространство позволяет безопасно и с пользой проводить свободное время. Для небольшого населенного пункта такой объект особенно важен: он не только создает комфортные условия для отдыха, но и стимулирует дальнейшее развитие территории», — подчеркнули в администрации района.