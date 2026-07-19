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В поселке Мухен Хабаровского края обустроили детскую площадку «Улыбка»

Там установили песочницу, карусель, качели и игровой комплекс с горкой.

Современную детскую площадку «Улыбка» обустроили в поселке Мухен в Хабаровском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального района имени Лазо.

На территории смонтировали ограждение и систему наружного освещения. Также там установили песочницу, карусель, качели, игровой комплекс с горкой и другие элементы.

«Новая площадка “Улыбка” стала настоящим центром притяжения для семей с детьми. Современное игровое пространство позволяет безопасно и с пользой проводить свободное время. Для небольшого населенного пункта такой объект особенно важен: он не только создает комфортные условия для отдыха, но и стимулирует дальнейшее развитие территории», — подчеркнули в администрации района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.