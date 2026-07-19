19-летнего дроппера будут судить за оборот 1,4 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте средств платежа на сумму более 1,4 миллиона рублей. По версии следствия, молодой человек за вознаграждение передал неизвестным доступ к банковским счетам индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.