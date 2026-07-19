В аэропорту Якутск будут принимать иностранцев с электронной визой

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому международный аэропорт Якутск имени Платона Ойунского включен в перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые в страну могут въезжать иностранцы с единой электронной визой, сообщили в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Повышение доступности путешествий по России для зарубежных гостей способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Оформить единую электронную визу иностранные граждане могут онлайн через портал Министерства иностранных дел Российской Федерации. С таким документом они смогут совершать туристические, деловые или гостевые поездки. Это открывает новые возможности для роста турпотока, расширения деловых и гуманитарных связей, а также укрепления инвестиционной привлекательности республики.
«Включение аэропорта Якутска в систему электронных виз — мощный импульс для развития туристической отрасли. Теперь гости из-за рубежа смогут прилетать к нам напрямую, без лишних пересадок, что сделает Якутию еще более открытой и доступной», — сказал министр предпринимательства, торговли и туризма региона Георгий Андреев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.