Доля отказов в автокредитах на Дону превысила 73%

Как отмечают в НБКИ, до июня 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты сокращалась несколько месяцев подряд, однако она по-прежнему остается на довольно высоком уровне. В бюро считают, что банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков для снижения рисков просрочек в дальнейшем.