Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект строительства штрафного изолятора в ИК-8 Калининграда прошел экспертизу

Объект планируют построить на территории ИК-8 на проспекте Победы, 205.

Проект строительства здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа на территории исправительной колонии № 8 в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.

Объект планируют построить на территории ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области на проспекте Победы, 205. В качестве экспертной организации выступило Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России». Проектную документацию подготовили компании «Восточно-Сибирская проектная компания» из Красноярска и «Центр инженерных изысканий». Застройщиком указано УФСИН России по Калининградской области. Положительное заключение было выдано 17 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше