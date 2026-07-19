Красноярцам напомнили о правилах безопасного выбора арбузов и дынь

Спелые дыни и сочные арбузы — одни их главных гастрономических лакомств лета. Однако чтобы наслаждение ими не привело к проблемам со здоровьем, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. О них напомнили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Не следует приобретать бахчевые культуры у обочин дорог или в местах стихийной торговли. В таких точках реализуются плоды, которые зачастую не проходили обязательный санитарный контроль. Кроме того, они способны накапливать токсичные вещества из автомобильных выхлопов. Воздержитесь от покупки, если торговец не может предоставить сертификаты качества и документы, гарантирующие безопасность товара. Приобретайте бахчевые культуры исключительно в целом виде, избегая покупки уже нарезанных кусков. Не соглашайтесь на предложение продавца снять пробу или разделить плод на части прямо на месте: срез является идеальной средой для стремительного размножения патогенных бактерий. Перед тем как приступать к разделыванию, плоды необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом, иначе грязь и микробы с кожуры проникнут в мякоть и спровоцируют кишечное расстройство. От употребления арбузов и дынь, обладающих кисловатым ароматом или имеющих нетипичную текстуру, следует воздержаться во избежание тяжелой интоксикации. Разрезанные плоды необходимо поместить в холодильник, оставлять их при комнатной температуре недопустимо.