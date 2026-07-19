Заммэра Москвы рассказала о росте посещаемости городских парков

«В сравнении с июнем прошлого года посещаемость парков выросла на 61 процент. Они привлекают горожан и туристов событийной программой и инфраструктурой для спокойного, активного и познавательного отдыха — от сезонных библиотек и спортплощадок до лекториев и уличных кинотеатров», — отметила вице-мэр.
За месяц в парках прошло свыше 5,5 тыс. мероприятий, включая концерты, исторические и музыкальные фестивали, патриотические акции, спектакли, мастер-классы, экскурсии, лекции и спортивные тренировки.
Основная часть программы была организована в рамках городского проекта «Лето в Москве». В частности, на парковых площадках состоялись фестивали «Времена и эпохи», «Театральный бульвар» и V Международный московский джазовый фестиваль.
Для посетителей продолжают работать лесные библиотеки, которые в будние дни используются как пространства для чтения и коворкинги, а по выходным принимают спектакли, пленэры и интеллектуальные игры. В рамках фестиваля «Кино в парках» проходят показы отечественных художественных и анимационных фильмов.
Кроме того, в парках регулярно организуют экскурсии, лекции, занятия по танцам, встречи языковых клубов и спортивные тренировки. Для детей подготовлены творческие мастер-классы, образовательные и профориентационные программы.
Одними из наиболее востребованных летних объектов остаются бассейны и зоны отдыха у воды, открытые, в частности, в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», а также в ландшафтном парке «Митино» и парке «Ходынское поле».