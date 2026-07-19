Заммэра Москвы рассказала о росте посещаемости городских парков

«В сравнении с июнем прошлого года посещаемость парков выросла на 61 процент. Они привлекают горожан и туристов событийной программой и инфраструктурой для спокойного, активного и познавательного отдыха — от сезонных библиотек и спортплощадок до лекториев и уличных кинотеатров», — отметила вице-мэр.