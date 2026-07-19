В Марий Эл обновят участок трассы Ургакш — Ронга — Морки

«Завершение работ на этом участке повысит безопасность пассажирских перевозок, ведь по трассе ежедневно следуют школьные автобусы и рейсовые маршруты до поселка Советского. Ремонтные работы ведутся согласно графику. Местные жители с нетерпением следят за ходом строительства и надеются, что после ввода участка в эксплуатацию дорога прослужит не менее десяти лет без капитального вмешательства», — отметил глава администрации Советского района Евгений Пушкин.