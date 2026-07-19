В Марий Эл обновят участок трассы Ургакш — Ронга — Морки

Ремонт участка трассы Ургакш — Ронга — Морки стартовал в Республике Марий Эл при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Советского муниципального района.
Работы проведут на отрезке, расположенном между Сернурским трактом и поворотом на село Чкарино. Его протяженность — 4,8 км.
Сейчас специалисты занимаются фрезерованием старого асфальта и укрепляют обочины. Также они обустраивают выравнивающий слой основания проезжей части. Кроме того, рабочим предстоит укрепить съезды и примыкания к полевым дорогам, а также заменить знаки и нанести разметку.
«Завершение работ на этом участке повысит безопасность пассажирских перевозок, ведь по трассе ежедневно следуют школьные автобусы и рейсовые маршруты до поселка Советского. Ремонтные работы ведутся согласно графику. Местные жители с нетерпением следят за ходом строительства и надеются, что после ввода участка в эксплуатацию дорога прослужит не менее десяти лет без капитального вмешательства», — отметил глава администрации Советского района Евгений Пушкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.