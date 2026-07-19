В Челябинской области ищут потомков 87 советских военнопленных

Специалисты Центра сохранения памяти при Музее Победы на Поклонной горе разыскивают родственников красноармейцев-южноуральцев, погибших в немецком плену во время Великой Отечественной войны. В списке значатся 87 фамилий, среди которых — младший лейтенант Александр Булыкин из Челябинской области. Он попал в плен в мае 1942 года под Красным и скончался в концлагере в августе 1943-го.