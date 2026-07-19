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В Челябинской области ищут потомков 87 советских военнопленных

Этим занимаются специалисты Центра сохранения памяти при Музее Победы на Поклонной горе.

Источник: Музей Победы

Специалисты Центра сохранения памяти при Музее Победы на Поклонной горе разыскивают родственников красноармейцев-южноуральцев, погибших в немецком плену во время Великой Отечественной войны. В списке значатся 87 фамилий, среди которых — младший лейтенант Александр Булыкин из Челябинской области. Он попал в плен в мае 1942 года под Красным и скончался в концлагере в августе 1943-го.

Как пояснил ученый секретарь музея Борис Чельцов, главная цель проекта — создание открытой электронной базы данных для восстановления судеб без вести пропавших солдат. Специалисты уже направили запросы в Государственный архив региона и главам муниципалитетов с просьбой помочь в поиске ныне живущих родственников героев.