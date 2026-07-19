Нижний Новгород собрал 42 139 зрителей на матче за Суперкубок России

Нижний Новгород собрал 42 139 болельщиков на матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» прошла на «Совкомбанк Арене» и стала главным футбольным событием начала сезона, сообщили в пресс-службе РФС.