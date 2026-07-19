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Названа причина смерти журналиста Шолохова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер после продолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказали в окружении покойного.

Источник: РИА "Новости"

«Сережа был очень плох в последние годы. Он долго болел», — рассказала собеседница агентства.

18 июля пасынок Шолохова шоумен Всеволод Москвин сообщил ТАСС о смерти отчима. Незадолго до смерти журналист потерял жену — Татьяна Москвина умерла в июле 2022 года из-за осложнений, возникших после операции.

Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Свою карьеру он начал на Ленинградском телевидении в 1987 году.

Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Публике он также известен как ведущий программы «Тихий дом», посвященной кинематографу и культуре. Он также освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, а также продюсировал документальные фильмы о деятелях отечественного кинематографа. Шолохов также был заместителем председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».