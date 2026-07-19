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Волгоградские двухколёсники за сутки устроили серию аварий

За одни сутки в Волгоградской области в ДТП попали скутерист, электровелосипедист, водитель электроскутера и 15-летний мотоциклист — все они в больнице.

Минувшие сутки, 18 июля, в Волгоградской области прошли под знаком двухколёсного транспорта: в четырёх авариях пострадали водители обычного и электроскутера, электровелосипедист, и подросток на мотоцикле. Примечательно, что почти никто из них не имел права садиться за руль.

По предварительной информации регионального главка МВД, днём в Дзержинском районе Волгограда 65-летний мужчина на скутере, не имея водительского удостоверения, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Geely Atlas. Вечером в Краснооктябрьском районе 23-летний электровелосипедист — тоже без прав — наехал на животное и опрокинулся.

В городе Волжском около десяти вечера «Лада Веста» столкнулась с электроскутером, водитель которого, как уточнили в ведомстве, был пьян и удостоверения не имел. А ближе к полуночи в Калаче-на-Дону водитель Datsun on-DO при повороте налево не пропустил мотоцикл, которым управлял 15-летний юноша.

Все четверо водителей двухколёсного транспорта доставлены в медучреждения. Всего же за сутки инспекторы выявили в регионе 905 нарушений ПДД и задержали 16 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о ночном поезде, который снес с путей под Волгоградом забытый автомобиль.