Волгоградские двухколёсники за сутки устроили серию аварий

Минувшие сутки, 18 июля, в Волгоградской области прошли под знаком двухколёсного транспорта: в четырёх авариях пострадали водители обычного и электроскутера, электровелосипедист, и подросток на мотоцикле. Примечательно, что почти никто из них не имел права садиться за руль.
По предварительной информации регионального главка МВД, днём в Дзержинском районе Волгограда 65-летний мужчина на скутере, не имея водительского удостоверения, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Geely Atlas. Вечером в Краснооктябрьском районе 23-летний электровелосипедист — тоже без прав — наехал на животное и опрокинулся.
В городе Волжском около десяти вечера «Лада Веста» столкнулась с электроскутером, водитель которого, как уточнили в ведомстве, был пьян и удостоверения не имел. А ближе к полуночи в Калаче-на-Дону водитель Datsun on-DO при повороте налево не пропустил мотоцикл, которым управлял 15-летний юноша.
Все четверо водителей двухколёсного транспорта доставлены в медучреждения. Всего же за сутки инспекторы выявили в регионе 905 нарушений ПДД и задержали 16 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось о ночном поезде, который снес с путей под Волгоградом забытый автомобиль.