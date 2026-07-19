Волгоградские двухколёсники за сутки устроили серию аварий

В городе Волжском около десяти вечера «Лада Веста» столкнулась с электроскутером, водитель которого, как уточнили в ведомстве, был пьян и удостоверения не имел. А ближе к полуночи в Калаче-на-Дону водитель Datsun on-DO при повороте налево не пропустил мотоцикл, которым управлял 15-летний юноша.