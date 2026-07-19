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Полиция задержала двух участников вооруженного конфликта в центре Ростова

Ростовские полицейские изъяли пистолет у стрелявших возле заведения мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сотрудники полиции задержали участников массового конфликта со стрельбой. Об этом сообщили в социальных сетях регионального управления МВД.

— Конфликт между мужчинами перерос в драку с применением травматического оружия, один из них скрылся на автомобиле, но был оперативно задержан, — заявили представители правоохранительных органов.

Участниками инцидента оказались два 32-летних жителя Ростовской области. На месте происшествия стражи порядка изъяли пистолет, а сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, вооруженное столкновение произошло возле увеселительного заведения в Кировском районе. Ранее сообщалось, что в результате выяснения отношений ранения получили два человека.

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