Закрылся первый в Волгограде магазин сети «Л’Этуаль»

Как ранее сообщало информагентство, о том, что старейший в городе магазин косметики закрывают, стало известно еще в апреле текущего года. Тогда на популярной платформе объявлений появилось предложение о сдаче в аренду 222 «квадратов» на ул. Комсомольская, 10, где располагался «Л’Этуаль».