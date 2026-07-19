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Закрылся первый в Волгограде магазин сети «Л’Этуаль»

В Центральном районе Волгограда на улице Комсомольской пустуют помещения, которые много лет.

В Центральном районе Волгограда на улице Комсомольской пустуют помещения, которые много лет занимал магазин сети «Л’Этуаль». В настоящее время на освобожденные площади в самом центре города ищут нового арендатора.

Как ранее сообщало информагентство, о том, что старейший в городе магазин косметики закрывают, стало известно еще в апреле текущего года. Тогда на популярной платформе объявлений появилось предложение о сдаче в аренду 222 «квадратов» на ул. Комсомольская, 10, где располагался «Л’Этуаль».

Федеральные издания весной сообщали, что в целях оптимизации косметическая сеть планируют закрыть 150 магазинов в разных городах страны. В Волгограде остаются еще пять магазинов этой сети, которые находятся в крупных торговых центрах.

Фото сгенерировано ИИ.