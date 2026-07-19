Бизнесу Нижегородской области расскажут о способах доставки грузов в Иран

Предпринимателей Нижегородской области, планирующих выход на экспортный рынок, приглашают на вебинар, посвященный доставке грузов в Иран. Событие организуют по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На онлайн-встрече выступят генеральный директор логистической компании GTL, специалист по перевозкам в Иран, Ирак и страны Ближнего Востока Денис Кальнов и директор по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра Галина Эрендженова. Они расскажут участникам о наиболее эффективных маршрутах доставки в Иран, объяснят, как выбрать оптимальную схему перевозки и на что обратить внимание при таможенном оформлении. Кроме того, эксперты уделят внимание ошибкам, которые приводят к задержкам и дополнительным расходам.
Вебинар пройдет 20 июля. Зарегистрироваться для участия необходимо по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.