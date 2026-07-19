Бизнесу Нижегородской области расскажут о способах доставки грузов в Иран

На онлайн-встрече выступят генеральный директор логистической компании GTL, специалист по перевозкам в Иран, Ирак и страны Ближнего Востока Денис Кальнов и директор по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра Галина Эрендженова. Они расскажут участникам о наиболее эффективных маршрутах доставки в Иран, объяснят, как выбрать оптимальную схему перевозки и на что обратить внимание при таможенном оформлении. Кроме того, эксперты уделят внимание ошибкам, которые приводят к задержкам и дополнительным расходам.