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В Бердске волонтеры раздали воду водителям в очереди на АЗС

Детям также подарили раскраски с достопримечательностями города и фломастеры.

Источник: пресс-служба администрации Бердска

В Бердске волонтеры провели акцию поддержки для жителей, ожидавших своей очереди на автозаправочной станции в период повышенного спроса на топливо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска.

Добровольцы раздавали водителям и пассажирам питьевую воду, чтобы сделать ожидание более комфортным.

Для детей подготовили раскраску «Прогулка по Бердску» с изображением городских достопримечательностей, а также фломастеры.

Организаторы отметили, что акция помогла создать в очереди более спокойную и доброжелательную атмосферу.