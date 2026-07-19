Инвалид с детства: в Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах

В Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах. Об этом сообщает телеграм-канал ПСО «Запад».
Житель Гусева Савиленис Дан Юрьевич не выходит на связь с 17 июля. Спасатели уточняют, что 20-летний пропавший — инвалид с детства, дезориентирован.
Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие, чёрные, глаза карие. В день пропажи был одет в резиновые сапоги, серые штаны и кофту.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефонам горячей линии: 8−4012−508−038 или 8−4012−520−444.