Новый мост через реку Еланьку в Южно-Сахалинске готов более чем наполовину

Мост через реку Еланьку в Южно-Сахалинске построили уже на 55%, сообщили в департаменте информационной политики администрации города. Развитие муниципальной дорожной сети отвечает ключевым задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На объекте специалисты уже полностью завершили устройство фундаментной части сооружения и перешли к этапу монтажа конструкций. Новая переправа является частью строящейся автодороги, которая станет продолжением улицы Горького — от улицы Больничной до улицы Зимы. Ее протяженность — 2,2 км.
Параллельно на всем протяжении будущей дороги идет подготовка дорожного полотна. Мастера ведут земляные работы и прокладывают ливневую канализацию. Также у них в планах уложить асфальтовое покрытие, обустроить тротуары, смонтировать освещение, дорожные знаки и остановочные павильоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.