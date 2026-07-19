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Новый мост через реку Еланьку в Южно-Сахалинске готов более чем наполовину

Параллельно по всей будущей дороге идет подготовка полотна.

Мост через реку Еланьку в Южно-Сахалинске построили уже на 55%, сообщили в департаменте информационной политики администрации города. Развитие муниципальной дорожной сети отвечает ключевым задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте специалисты уже полностью завершили устройство фундаментной части сооружения и перешли к этапу монтажа конструкций. Новая переправа является частью строящейся автодороги, которая станет продолжением улицы Горького — от улицы Больничной до улицы Зимы. Ее протяженность — 2,2 км.

Параллельно на всем протяжении будущей дороги идет подготовка дорожного полотна. Мастера ведут земляные работы и прокладывают ливневую канализацию. Также у них в планах уложить асфальтовое покрытие, обустроить тротуары, смонтировать освещение, дорожные знаки и остановочные павильоны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.