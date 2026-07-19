Эксперты Роспотребнадзора ответили, почему надо мыть арбуз с мылом

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о правилах безопасной покупки и употребления бахчевых культур.
Эксперты ведомства не рекомендуют приобретать арбузы и дыни вдоль автомобильных дорог и в необорудованных торговых точках. В таких местах продукция чаще всего реализуется без санитарной экспертизы и документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, бахчевые способны впитывать тяжелые металлы из выхлопных газов машин.
Специалисты советуют отказаться от покупки плодов частями, а также не просить продавца вырезать кусочек «на пробу». В месте надреза стремительно размножаются вредные микроорганизмы.
Перед употреблением арбуз или дыню необходимо тщательно промыть теплой водой с мылом. Это предотвратит попадание внутрь частиц почвы, пыли и бактерий с кожуры, которые могут спровоцировать кишечную инфекцию. Разрезанные плоды эксперты требуют хранить исключительно в холодильнике.
В Роспотребнадзоре также предупредили, что употребление бахчевых с кислым запахом или подозрительной консистенцией категорически запрещено, так как это может привести к серьезному пищевому отравлению.