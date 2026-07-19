Эксперты Роспотребнадзора ответили, почему надо мыть арбуз с мылом

Эксперты ведомства не рекомендуют приобретать арбузы и дыни вдоль автомобильных дорог и в необорудованных торговых точках. В таких местах продукция чаще всего реализуется без санитарной экспертизы и документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, бахчевые способны впитывать тяжелые металлы из выхлопных газов машин.