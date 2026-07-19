Опубликованы фото матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

«Зенит» из Санкт-Петербурга в 10‑й раз стал обладателем Суперкубка России по футболу. Матч с московским «Спартаком» состоялся на нижегородском стадионе «Совкомбанк Арена» в субботу, 18 июля. За игрой наблюдали более 42 тысяч зрителей.