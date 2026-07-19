Опубликованы фото матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

«Зенит» из Санкт-Петербурга в 10‑й раз стал обладателем Суперкубка России по футболу. Матч с московским «Спартаком» состоялся на нижегородском стадионе «Совкомбанк Арена» в субботу, 18 июля. За игрой наблюдали более 42 тысяч зрителей.
Поединок получился огненным по накалу: московский «Спартак» выигрывал после первого тайма 1:0. Счёт продержался вплоть до 90‑й минуты, в компенсированное время после видеопросмотра арбитр назначил пенальти в пользу «Зениту», который не промахнулся — 1:1.
Судьба матча решалась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что более 100 нижегородцев приняли участие в зарядке перед Суперкубком России.