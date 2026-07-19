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Жара до +25 градусов и ясная погода продержатся в Нижнем Новгороде 8 дней

Прогноз на начало последнего месяца лета.

Источник: Живем в Нижнем

Начало августа будет жарким и солнечным в Нижнем Новгороде. На протяжении восьми дней будет держаться температура в +25 градусов.

1 августа порадует нижегородцев по-настоящему летней погодой после дождей в конце июля. Термометры покажут +25 градусов днем и +17 ночью. Небо будет ясным. Такая погода продержится вплоть до 10 числа, только вот 6 и 7 августа ожидаются небольшие дожди.

С 11 августа днем будет уже около +22 градусов, ночью — +14 градусов. И все так же солнечно.

В конце июля в Нижнем Новгороде 30-градусная жара сменится дождями.