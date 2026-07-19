Жара до +25 градусов и ясная погода продержатся в Нижнем Новгороде 8 дней

1 августа порадует нижегородцев по-настоящему летней погодой после дождей в конце июля. Термометры покажут +25 градусов днем и +17 ночью. Небо будет ясным. Такая погода продержится вплоть до 10 числа, только вот 6 и 7 августа ожидаются небольшие дожди.