Жара до +25 градусов и ясная погода продержатся в Нижнем Новгороде 8 дней

Начало августа будет жарким и солнечным в Нижнем Новгороде. На протяжении восьми дней будет держаться температура в +25 градусов.
1 августа порадует нижегородцев по-настоящему летней погодой после дождей в конце июля. Термометры покажут +25 градусов днем и +17 ночью. Небо будет ясным. Такая погода продержится вплоть до 10 числа, только вот 6 и 7 августа ожидаются небольшие дожди.
С 11 августа днем будет уже около +22 градусов, ночью — +14 градусов. И все так же солнечно.
В конце июля в Нижнем Новгороде 30-градусная жара сменится дождями.