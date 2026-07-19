Сокровища из могильника муромы озадачили археологов — зачем им «нимб» и «дверца»

Археологи ведут работы на раннесредневековом могильнике финно‑угорского племени мурома в Вачском округе Нижегородской области. Совместная экспедиция Нижегородского музея‑заповедника и Института археологии РАН сейчас сосредоточилась на участке, который мог стать началом формирования древнего комплекса: специалисты изучают могилы VII века и начала VIII столетия — а возможно, и более раннего периода. Ранее в ходе раскопок исследователи уже работали с захоронениями VI-VII веков.
Одной из необычных находок этого сезона стало женское захоронение с мужским поясом, породившее много домыслов. Непонятно, что это может символизировать и зачем его положили туда.
«Мы нашли интересную могилу: вокруг женского скелета на месте талии был поясной набор, который характерен для мужских погребений. Долго и медленно его расчищали, пытались понять, но не обнаружили застежку, при этом пряжка была, но пояс, по ощущениям, был расстегнут. Сам факт наличия мужского пояса в женской могиле и то, что он был расстегнут, — это загадка», — поделилась в разговоре с корреспондентом «Родины» старший научный сотрудник Института археологии РАН Ольга Зеленцова.
Вскрытое погребение. Фото: Милена Черевко.
По словам исследовательницы, подобные находки — большая редкость. В мордовских могильниках лишь изредка фиксировали мужской пояс в женском захоронении, но при этом он располагался рядом с телом. У поволжских финнов существовала и обратная традиция: в мужские погребения нередко помещали женские украшения.
В двух мужских погребениях были обнаружены женские головные жгуты — вероятно, жена отрезала косу и положила их в захоронение. При этом в женском погребении нашли мужской пояс, назначение которого пока остается неясным. По словам Ольги Зеленцовой, есть несколько версий: пояс могли просто положить рядом либо надеть на женщину, но тогда непонятно, почему его не застегнули.
Не менее впечатляющими оказались и другие находки, помогающие уточнить датировку памятника. Особое внимание исследователи уделяют мелким, но крайне значимым деталям. Так, очень важна для датировки застежка‑сюльгама. Ее тип характерен для VI века. О таком же периоде свидетельствуют две крестовидные фибулы и сердоликовая бусина.
«Эти находки вселяют надежду, что мы сможем “удревнить” этот могильник, но пока мы говорим об этом с осторожностью: вдруг они передавались друг другу от предков и уже потом попали в захоронения», — комментирует Ольга Зеленцова.
Интересным оказалось и женское погребение конца VII — первой половины VIII века. Сохранность находок позволила практически детально восстановить сложную структуру муромского костюма. По словам заведующей сектором археологии Нижегородского музея‑заповедника Анастасии Швецовой, на контуры платья, которое было расшито мелким бисером, указывают зеленоватые окислы в почве. Не менее интересно выглядят и хорошо сохранившиеся головные жгуты.
«Есть разные версии: это могло быть внешнее украшение над головным платком либо это был каркас, который держал ткань над головой, и получался высокий головной убор. Мы все‑таки склонны больше рассматривать версию, что это находилось с внешней стороны, так как жгуты богато украшены, чтобы прятать их. Они всегда парные и перекрещиваются над центральной частью головы. Возможно, что это была не отдельная конструкция, а часть прически, и под эти спирали заплетались волосы, так же как мы сейчас собираем пряди в хвостик. Они оттягивали часть волос от висков, обматывали их кожаной лентой, и на эти ленты нанизывали бронзовые спирали. Все это вставало “нимбом” над головой», — объясняет Анастасия Швецова.
Замысловатые украшения женщины народа мурома носили не только на голове. В этом же погребении были найдены две шейные гривны, височные кольца, браслеты и чресплечные украшения сложной формы с подвесками в виде лошади.
Находки из погребений. Фото: Милена Черевко.
Помимо этого, впервые в Вачском могильнике на теле женщины была обнаружена большая нагрудная бляха с дверцей. Дверца — это тоже пока непонятный символ. «Археологи рассматривают ее как часть ритуального костюма. Есть предположение, что эта крышечка создана для того, чтобы душа смогла из тела отойти в иной мир», — рассказала Анастасия Швецова.
В этом сезоне на могильнике выявлено 42 погребения. Уже исследовано 15 захоронений, еще 11 находятся в работе.
Мурома — финно‑угорское племя, некогда жившее в низовьях Оки: к XII веку оно словно растворилось в истории. Ученые не говорят о внезапном исчезновении — речь идет о постепенной ассимиляции восточными славянами. Археологические находки — могильники с самобытными украшениями, захоронениями с конями и особой ориентировкой погребений — позволяют восстановить быт и обряды муромы, а топонимы региона хранят память о племени, ставшем частью сложного этнокультурного пласта Древней Руси.