Сокровища из могильника муромы озадачили археологов — зачем им «нимб» и «дверца»

«Есть разные версии: это могло быть внешнее украшение над головным платком либо это был каркас, который держал ткань над головой, и получался высокий головной убор. Мы все‑таки склонны больше рассматривать версию, что это находилось с внешней стороны, так как жгуты богато украшены, чтобы прятать их. Они всегда парные и перекрещиваются над центральной частью головы. Возможно, что это была не отдельная конструкция, а часть прически, и под эти спирали заплетались волосы, так же как мы сейчас собираем пряди в хвостик. Они оттягивали часть волос от висков, обматывали их кожаной лентой, и на эти ленты нанизывали бронзовые спирали. Все это вставало “нимбом” над головой», — объясняет Анастасия Швецова.