В Воронежской области стало на одного мультибалльника больше.

В этом году ЕГЭ в Воронежской области сдали более 11 000 человек, из них почти 10,5 тысяч выпускников текущего года. Максимальную отметку в 100 баллов воронежские школьники получали по литературе, химии, профильной математике, русскому языку, обществознанию, физике, биологии, информатике, английскому языку.