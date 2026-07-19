В подмосковной деревне Сапроново построят подстанцию скорой помощи

На площадке завершили вертикальную планировку участка и устройство свайного основания. Теперь строители приступят к возведению фундамента и несущего каркаса. Внутри здания разместят административные и учебно-методические кабинеты, комнаты отдыха, душевые и подсобные помещения. Также предусмотрен навес для машин скорой помощи. Кроме того, в планах благоустроить прилегающую к учреждению территорию, в том числе организовать парковку для автомобилей и велосипедов.