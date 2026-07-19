В подмосковной деревне Сапроново построят подстанцию скорой помощи

Современную подстанцию скорой медицинской помощи построят в жилом комплексе «1-й Донской» в деревне Сапроново Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На площадке завершили вертикальную планировку участка и устройство свайного основания. Теперь строители приступят к возведению фундамента и несущего каркаса. Внутри здания разместят административные и учебно-методические кабинеты, комнаты отдыха, душевые и подсобные помещения. Также предусмотрен навес для машин скорой помощи. Кроме того, в планах благоустроить прилегающую к учреждению территорию, в том числе организовать парковку для автомобилей и велосипедов.
Новая подстанция рассчитана на пять выездных бригад. Подчеркивается, что она повысит доступность экстренной помощи для жителей городского округа Подольск.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.