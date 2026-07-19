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23 нелегальных мигранта выявили в Волгоградской области за два дня

В Волгоградской области полицейские провели рейды и нашли нарушителей на стройке и в полях.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские полицейские за два дня рейдов выявили 23 факта нелегальной трудовой деятельности иностранцев, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Полицейские проверили земельные участки в Городищенском районе. Там нашли восьмерых иностранцев, которые работали без разрешения. На них составили 13 административных протоколов. Троих нарушителей, которые незаконно находились в России и не выехали вовремя, отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. После этого их выдворят из страны и закроют въезд.

На следующий день рейды продолжили в Дзержинском районе Волгограда. На строящемся объекте полицейские обнаружили сразу 15 иностранных рабочих. У них тоже не было патентов и других разрешительных документов. На каждого составили административный протокол.

Сейчас полицейские устанавливают, кто именно незаконно привлек иностранцев к работе. Такие рейды продолжатся и в других районах области.