23 нелегальных мигранта выявили в Волгоградской области за два дня

Полицейские проверили земельные участки в Городищенском районе. Там нашли восьмерых иностранцев, которые работали без разрешения. На них составили 13 административных протоколов. Троих нарушителей, которые незаконно находились в России и не выехали вовремя, отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. После этого их выдворят из страны и закроют въезд.