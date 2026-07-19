Красноярцам рассказали, как выбрать дыни и арбузы без риска для здоровья

Не покупайте дыни и арбузы вдоль дорог и в необорудованных торговых местах. Скорее всего они не прошли необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, эти плоды могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.