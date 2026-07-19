Смольный потратит миллиард рублей на мониторинг городских школ

Победитель торгов будет заниматься предоставлением телекоммуникационных услуг по передаче данных с устройств мониторинга образовательных учреждений в центр обработки и хранения данных. О каких данных идет речь, в закупке не уточняется. Получателем услуги указано казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». Эта структура занимается мониторингом городских камер наблюдения, системой оповещения и другими вопросами, связанными с безопасностью. Контракт рассчитан до 2028 года.